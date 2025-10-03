Шатдаун парализовал Вашингтон: Украина рискует потерять поддержку

В Вашингтоне заморозили обсуждение военной помощи Украине из-за шатдауна — приостановки работы правительства США. Об этом сообщает британская Telegraph. По данным издания, задержки могут затронуть не только переговоры, но и поставки американского вооружения.

Украинская делегация прибыла в столицу США для переговоров о совместных проектах в сфере беспилотников. Однако встречи отменили: часть сотрудников госструктур отправили в вынужденный отпуск. Источник в украинском правительстве признал, что пауза бьёт по планам — будущие проекты страдают, а время безвозвратно теряется. Под угрозой оказались и визиты других делегаций, намеченные на ближайшие недели.

Напомним, 1 октября в США впервые с 2019 года наступил шатдаун: конгресс не смог согласовать ни бюджет, ни временное финансирование. Уже 2 октября AP писало, что Дональд Трамп рассматривает ситуацию как шанс для масштабной реформы госаппарата и давления на политических оппонентов. В Белом доме открыто говорят о грядущих массовых увольнениях и сворачивании программ, поддерживаемых демократами.