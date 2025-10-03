Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Шатдаун парализовал Вашингтон: Украина рискует потерять поддержку

1:17
Правда ТВ

В Вашингтоне заморозили обсуждение военной помощи Украине из-за шатдауна — приостановки работы правительства США. Об этом сообщает британская Telegraph. По данным издания, задержки могут затронуть не только переговоры, но и поставки американского вооружения.

Украинская делегация прибыла в столицу США для переговоров о совместных проектах в сфере беспилотников. Однако встречи отменили: часть сотрудников госструктур отправили в вынужденный отпуск. Источник в украинском правительстве признал, что пауза бьёт по планам — будущие проекты страдают, а время безвозвратно теряется. Под угрозой оказались и визиты других делегаций, намеченные на ближайшие недели.

Напомним, 1 октября в США впервые с 2019 года наступил шатдаун: конгресс не смог согласовать ни бюджет, ни временное финансирование. Уже 2 октября AP писало, что Дональд Трамп рассматривает ситуацию как шанс для масштабной реформы госаппарата и давления на политических оппонентов. В Белом доме открыто говорят о грядущих массовых увольнениях и сворачивании программ, поддерживаемых демократами.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
В России предложили повысить пенсии до 35 тысяч: новая цифра для миллионов
В России предложили повысить пенсии до 35 тысяч: новая цифра для миллионов
Кадыров потребовал от Шаманова встать на колени: спор в Госдуме превратился в личную дуэль
Кадыров потребовал от Шаманова встать на колени: спор в Госдуме превратился в личную дуэль
Трамп готов передать Киеву новые разведданные: Украину готовят для ударов вглубь России
Трамп готов передать Киеву новые разведданные: Украину готовят для ударов вглубь России
У НАТО не осталось ответов: российская ракета, перед которой бессильна ПВО
У НАТО не осталось ответов: российская ракета, перед которой бессильна ПВО
Миллиарды остаются в бюджете: почему россияне добровольно отказываются от налоговых вычетов
Миллиарды остаются в бюджете: почему россияне добровольно отказываются от налоговых вычетов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.