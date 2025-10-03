В России предложили повысить пенсии до 35 тысяч: новая цифра для миллионов

В России минимальную страховую пенсию по старости необходимо повысить до 35 тысяч рублей, считает депутат Мособлдумы и экономист Анатолий Никитин. В интервью "Газете.Ru" он пояснил: это позволит пенсионерам отказаться от необходимости работать после выхода на пенсию, а их расходы станут дополнительным стимулом для экономики. По словам Никитина, рост выплат укрепит демографию — пожилые люди смогут больше времени проводить с внуками, передавая им традиционные ценности.

Сегодня в стране почти 41 миллион пенсионеров, из них около восьми миллионов продолжают трудиться. Средние страховые выплаты для неработающих составляют 25,8 тысячи рублей, для работающих — около 22,1 тысячи. Никитин подчеркнул, что минимальная пенсия — важный ориентир, по которому оценивают достаточность поддержки. Однако переход к уровню в 35 тысяч потребует около 5,4 триллиона рублей в год.

Экономист уверен: часть средств можно получить за счёт оптимизации работы Социального фонда, чей бюджет в прошлом году был исполнен с профицитом более 550 миллиардов. Остальное предлагается изыскать через новые налоговые меры: отмену возврата НДС экспортёрам сырья, введение налога на сверхприбыль в нефтегазовой и банковской сферах, а также повышение ставки НДФЛ для сверхбогатых граждан. По подсчётам Никитина, эти шаги могут ежегодно приносить бюджету до девяти триллионов рублей.