Москва глазами Оливера Стоуна: чем российская столица покорила голливудского обладателя Оскара

1:15
Правда ТВ

Американский режиссёр Оливер Стоун выступил на международном саммите Moscow Startup Summit в Москве. Обладатель трёх премий "Оскар" поделился впечатлениями от развития столицы России.

Стоун назвал Москву "удивительным, волшебным городом прекрасного будущего". Он особо отметил высокий уровень технологического развития городской инфраструктуры.

"В мае я был приятно удивлён, как развивается кинопроизводство в Москве, какие применяются технологии. Сам город очень чистый, по улицам ездят роботы-доставщики, в парках убираются роботы-уборщики", — заявил Стоун.

В своей речи режиссёр также затронул тему международных отношений. Стоун выразил уверенность в возможности партнёрства между Россией, США, Китаем и Ираном. По его мнению, для отсутствия такого сотрудничества нет объективных причин.

"В России, как я считаю, всегда были заинтересованы в мире, потому что мир является ключевым элементом. У вас был такой ужасный опыт введения Второй мировой войны. Это важный урок, который должен быть перенят другими странами", — передаёт его слова РАПСИ. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
