Кадыров потребовал от Шаманова встать на колени: спор в Госдуме превратился в личную дуэль

Правда ТВ

В Чечне разгорелся новый политический конфликт. Глава республики Рамзан Кадыров обрушился с резкой критикой на депутата Госдумы и бывшего военного генерала Владимира Шаманова. Поводом стало обсуждение законопроекта о переименовании казачьих станиц в Чечне. На заседании парламента Шаманов заявил, что в республике сначала вытеснили русскоязычное население, а теперь стирают исторические названия.

Кадыров ответил в своем Telegram-канале, обвинив генерала в издевательствах над мирными жителями во время войны. По его словам, Шаманов прячется за депутатским мандатом и громкими заявлениями. Глава Чечни подчеркнул, что генерал должен встать на колени и попросить прощения у чеченского народа за грабежи и разрушения.

Напомним, в 1996 году Шаманов командовал группировкой войск Минобороны в Чечне и руководил операциями, в результате которых российские войска заняли село Бамут. Законопроект о переименовании трех населённых пунктов внесли в Госдуму в июне. Как уточнялось, бывшие станицы были объединены с другими поселениями и преобразованы в города.