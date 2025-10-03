Трамп готов передать Киеву новые разведданные: Украину готовят для ударов вглубь России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:09
Правда ТВ
Дональд Трамп
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Американский телеканал NBC сообщил: администрация президента США Дональда Трампа готовит передачу Украине разведданных для ударов по российским нефтегазовым объектам. По словам источников, это будет первый подобный шаг после возвращения Трампа к власти в январе 2025 года.

Отмечается, что предоставляемая информация позволит Киеву наносить более прицельные удары по энергетической инфраструктуре. На Украине рассчитывают, что за этим последует и согласие Вашингтона передать ракеты большей дальности американского производства. Такой шаг значительно расширил бы возможности украинской армии для атак вглубь территории России.

Ранее Financial Times писала о поручении Трампа подготовиться к обмену разведданными. Цель — усилить эффективность действий ВСУ и создать дополнительные риски для российской экономики. Таким образом, стратегия Белого дома постепенно смещается в сторону более активной поддержки Киева, в том числе в вопросах, которые ранее считались слишком чувствительными.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Что действительно нужно вашей коже: простые шаги для сохранения молодости
