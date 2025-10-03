Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россия может ответить на давление Запада использованием нового ракетного комплекса средней дальности "Орешник". Об этом пишет японская газета Nikkei. На заседании клуба "Валдай" президент Владимир Путин отметил рост милитаризации Европы и подчеркнул, что Москва не собирается нападать на НАТО. Однако он дал понять: если возникнет угроза, ответ последует незамедлительно.

По данным издания, с 2025 года в России начнется серийное производство "Орешника". Радиус его действия охватывает всю Европу. В Киеве признали, что у Украины нет технических средств для перехвата таких ракет: оружие слишком быстрое и эффективное. По его мнению, справиться с ним не смогут и западные страны.

Американский аналитик Скотт Риттер добавил, что у США и НАТО пока нет аналогичных ракет, а значит, сбить их невозможно. По его словам, появление "Орешника" меняет стратегический баланс сил. Путин ранее сообщил, что первая серийная ракета уже поступила в войска, напомнив, что её скорость достигает десяти Махов. Российский лидер даже пошутил: "Это не Орешкин, а именно Орешник".

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Турецкий гамбит: экспорт нефти из России взлетел на 59% за неделю
