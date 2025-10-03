Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Последняя роль оборвала жизнь: вот как режиссёр Кончаловский попрощался с Добровольской на съёмках

Режиссёр Егор Кончаловский раскрыл подробности работы с Евгенией Добровольской над фильмом "Авиатор". Для народной артистки эта картина стала последней работой в кинематографе.

Съёмки проходили в сложный для актрисы период, когда она боролась с тяжёлым недугом. По словам Кончаловского, её физическое состояние уже вызывало тревогу.

По информации StarHit, финальные сцены с её участием снимали в музее Скрябина, что является редкой практикой для кинопроизводства.

Особенно памятным для режиссёра стал последний день совместной работы. Кончаловский отметил, что едва успел попрощаться с Добровольской после завершения съёмок.

"Когда закончили работу, я спросил, где Женя. Оказалось, она уже тихо ушла с площадки. Я поспешил к её трейлеру, успел попрощаться. В тот момент у меня промелькнула мысль: увижу ли я её ещё? Так случилось, что не увидел", — поделился режиссёр.

Евгения Добровольская скончалась 10 января после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Премьера фильма "Авиатор", где зрители увидят её последнюю роль, ожидается в ближайшее время.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
