Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Павел Дуров посетил частную школу в Казахстане: что он рассказал ученикам

Правда ТВ

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посетил частную школу IQanat High School в Казахстане.

Визит предпринимателя состоялся в рамках его участия в попечительском совете учебного заведения. Дуров провёл встречу с учениками школы во время прогулки по кампусу.

Он поделился с ними воспоминаниями о первых шагах в программировании и школьных годах. Предприниматель также высказал свое видение технологических трендов ближайшего будущего.

Основатель Telegram отметил перспективность развития биотехнологий и искусственного интеллекта.

Ранее Дуров присоединился к сообществу попечителей IQanat, выделив учебному заведению финансовую поддержку. Общая сумма переведённых средств составила более 350 тысяч долларов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Боярская после 15 лет брака с Матвеевым: секрет их единого организма
Боярская после 15 лет брака с Матвеевым: секрет их единого организма
В российском сериале лицо Виторгана заменили ИИ: артист отреагировал с сарказмом
В российском сериале лицо Виторгана заменили ИИ: артист отреагировал с сарказмом
Стас Пьеха рассказал о борьбе с зависимостью: почему лечение в клинике нельзя было прервать
Стас Пьеха рассказал о борьбе с зависимостью: почему лечение в клинике нельзя было прервать
Робби Уильямс раскрыл диагноз синдром Туретта: как расстройство влияет на выступления артиста
Робби Уильямс раскрыл диагноз синдром Туретта: как расстройство влияет на выступления артиста
Margo потребовала у Иды Галич вернуть деньги: певица раскрыла детали конфликта из-за поста о клипе
Margo потребовала у Иды Галич вернуть деньги: певица раскрыла детали конфликта из-за поста о клипе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.