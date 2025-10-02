Павел Дуров посетил частную школу в Казахстане: что он рассказал ученикам

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посетил частную школу IQanat High School в Казахстане.

Визит предпринимателя состоялся в рамках его участия в попечительском совете учебного заведения. Дуров провёл встречу с учениками школы во время прогулки по кампусу.

Он поделился с ними воспоминаниями о первых шагах в программировании и школьных годах. Предприниматель также высказал свое видение технологических трендов ближайшего будущего.

Основатель Telegram отметил перспективность развития биотехнологий и искусственного интеллекта.

Ранее Дуров присоединился к сообществу попечителей IQanat, выделив учебному заведению финансовую поддержку. Общая сумма переведённых средств составила более 350 тысяч долларов.