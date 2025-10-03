Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Ксения Собчак пересеклась с Джонни Деппом в Париже: неожиданное сравнение актёра с российским бизнесменом

Телеведущая Ксения Собчак сообщила о встрече с Джонни Деппом в Париже. Совместное фото со знаменитым актёром она опубликовала в своем Instagram*-аккаунте.

Мероприятие состоялось 1 октября в рамках Недели моды во французской столице. Собчак и Депп оказались среди гостей показа модного дома Dior.

Журналистка уточнила, что познакомилась с голливудской звездой в очереди к креативному директору бренда.

"Подтверждаю — вылитый Вадик Расковалов", — прокомментировала Собчак совместный снимок.

На показе также присутствовала Шарлиз Терон, выбравшая для мероприятия смелый образ. Голливудская актриса дополнила свой наряд кожаной курткой и красным клатчем, отказавшись от традиционных формальных элементов вечернего гардероба.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
