Ксения Собчак пересеклась с Джонни Деппом в Париже: неожиданное сравнение актёра с российским бизнесменом

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Телеведущая Ксения Собчак сообщила о встрече с Джонни Деппом в Париже. Совместное фото со знаменитым актёром она опубликовала в своем Instagram*-аккаунте.

Мероприятие состоялось 1 октября в рамках Недели моды во французской столице. Собчак и Депп оказались среди гостей показа модного дома Dior.

Журналистка уточнила, что познакомилась с голливудской звездой в очереди к креативному директору бренда.

"Подтверждаю — вылитый Вадик Расковалов", — прокомментировала Собчак совместный снимок.

На показе также присутствовала Шарлиз Терон, выбравшая для мероприятия смелый образ. Голливудская актриса дополнила свой наряд кожаной курткой и красным клатчем, отказавшись от традиционных формальных элементов вечернего гардероба.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ