Татьяна Лазарева* отказалась обсуждать коллег из России: резкий ответ украинской журналистке

Правда ТВ

Российская телеведущая Татьяна Лазарева* отказалась отвечать на вопрос о позициях своих бывших коллег относительно специальной военной операции.

Разговор состоялся в интервью для YouTube-канала журналиста Дмитрия Гордона** с участием украинской журналистки Алеси Бацман.

На прямой вопрос о том, кто из российских коллег поддержал или осудил начало СВО, Лазарева дала резкий ответ.

"Не надо мне такие вопросы задавать. Я с 2012 года очень давно не работаю на телевидении. Никаких коллег у меня с этого времени нет и не было", — заявила ведущая.

Она также отказалась обсуждать политические взгляды своих друзей из числа российских знаменитостей. Лазарева подчеркнула, что давно не интересуется их позицией по данному вопросу и не следит за их публичными высказываниями.

* Татьяна Лазарева признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** Дмитрий Гордон признан в России иностранным агентом по решению Минюста; внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга