Робби Уильямс раскрыл диагноз синдром Туретта: как расстройство влияет на выступления артиста

Британский певец Робби Уильямс сообщил о диагностированном у него синдроме Туретта. Об этом артист рассказал в интервью Daily Mail.

Музыкант объяснил, что борется с симптомами неврологического расстройства, характеризующегося непроизвольными тиками. 51-летний артист отметил, что это состояние создаёт особые трудности во время живых выступлений.

"У меня сложные отношения с концертными турами и живыми выступлениями. Они повергают меня в ужас", — признался Уильямс.

Певец добавил, что его сценический образ часто не соответствует внутреннему состоянию.

Это заявление стало продолжением ранее обнародованной информации о состоянии здоровья артиста. В 2023 году Уильямс уже сообщал о наличии у него других диагностированных особенностей, включая СДВГ и дислексию.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
