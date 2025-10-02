Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Стас Пьеха рассказал о борьбе с зависимостью: почему лечение в клинике нельзя было прервать

Певец Стас Пьеха в шоу "Токсики" рассказал о своём опыте лечения от наркотической зависимости. Артист сообщил, что проходил реабилитацию в специализированной клинике.

Пьеха объяснил, что его лечение было поэтапным. Сначала он находился в клинике короткими периодами, которые постепенно увеличивались.

Решающим фактором для длительной реабилитации стали проблемы со здоровьем.

"А потом, когда с сердцем начались проблемы, заехал уже надолго. Потому что не мог уехать просто", — заявил певец.

Артист подчеркнул, что для успешного преодоления зависимости недостаточно одного курса лечения. По его мнению, процесс требует системного подхода и повторения.

Пьеха убеждён, что терапию необходимо продолжать до достижения стабильного положительного результата.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
