Стас Пьеха рассказал о борьбе с зависимостью: почему лечение в клинике нельзя было прервать

Правда ТВ

Певец Стас Пьеха в шоу "Токсики" рассказал о своём опыте лечения от наркотической зависимости. Артист сообщил, что проходил реабилитацию в специализированной клинике.

Пьеха объяснил, что его лечение было поэтапным. Сначала он находился в клинике короткими периодами, которые постепенно увеличивались.

Решающим фактором для длительной реабилитации стали проблемы со здоровьем.

"А потом, когда с сердцем начались проблемы, заехал уже надолго. Потому что не мог уехать просто", — заявил певец.

Артист подчеркнул, что для успешного преодоления зависимости недостаточно одного курса лечения. По его мнению, процесс требует системного подхода и повторения.

Пьеха убеждён, что терапию необходимо продолжать до достижения стабильного положительного результата.