Октябрь подарит два зрелищных звездопада: Дракониды и Ориониды вскоре войдут в пик

В октябре небо подарит жителям Москвы два особенно зрелищных метеорных потока — Дракониды и Ориониды. Старший научный сотрудник Института астрономии РАН Сергей Нароенков объясняет, что первые "падающие звезды" можно будет заметить уже 6 октября, если повезёт с погодой и отсутствием городской засветки. Пик активности Драконид придётся на ночь с 8 октября, причём наблюдать их можно будет всю ночь — они появляются в районе созвездия Малой Медведицы.

Ориониды начнут проявляться с первых чисел октября и будут видны до начала ноября. Их радиант расположен в созвездии Ориона, которое поднимается на юге примерно до 30 градусов над горизонтом. Этот поток обычно менее плотный, но отличается яркими и быстрыми метеорами.

Кроме этих двух, в октябре ожидаются ещё четыре метеорных потока, однако рассмотреть их в пределах города почти невозможно — мешает интенсивное ночное освещение. Чтобы увидеть небесное шоу во всей красе, астроном советует выезжать за пределы Москвы: в тёмные районы Подмосковья или ещё дальше, где нет искусственной подсветки. Именно там наблюдение будет наиболее эффектным и комфортным.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
