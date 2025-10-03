Стресс может запустить тромб за минуты: как сердце реагирует на перегрузку

Стресс может незаметно запустить опасные процессы в организме, и первыми страдают сосуды. Кардиолог и профессор Юрий Конев объясняет: сильное эмоциональное напряжение провоцирует спазм сосудов. Если у человека уже есть атеросклероз или другие хронические проблемы, спазм может привести к образованию тромба. Когда тромб перекрывает коронарные артерии, развивается инфаркт — некроз сердечной мышцы.

Врач подчёркивает: сердце часто подаёт сигналы перегрузки, и игнорировать их опасно. Среди тревожных симптомов — давящая или сжимающая боль за грудиной, внезапная одышка и резкое падение давления. При появлении таких признаков нужно немедленно обратиться за медицинской помощью — промедление увеличивает риск необратимых последствий.

Чтобы защитить сердце, важно не только избегать сильного стресса, но и укреплять организм. Конев напоминает: полноценный сон, отдых и сбалансированное питание помогают снижать уровень гормонов стресса и стабилизируют работу сосудов. Даже если убрать напряжение полностью невозможно, поддержка сердечно-сосудистой системы и эмоциональная устойчивость значительно снижают риск инфаркта.