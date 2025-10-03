Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Когда вклад превращается в проблему: три случая, когда банк может отказать в выдаче денег

1:22
Правда ТВ

Вкладчик может неожиданно столкнуться с отказом в выдаче собственных средств, и зачастую причина не в злой воле банка, а в конкретных обстоятельствах. Экономист Николай Моженков выделяет три наиболее частые ситуации, при которых деньги временно становятся недоступны.

Первая — отсутствие нужной суммы в кассе. Банки не держат крупные объёмы наличных и просят заранее предупреждать о снятии крупных вкладов. Если клиент приходит без предварительного запроса, банк может не выдать деньги сразу — особенно если речь идёт о валюте.

Вторая причина — проверка происхождения средств. Если на счёт поступили крупные суммы и их законность вызывает сомнения, банк вправе приостановить операции и заблокировать счёт до выяснения. Без подтверждающих документов доступ к деньгам временно закрывается.

Третья ситуация — арест или списание средств по решению госорганов. Деньги могут быть удержаны в счёт долгов или налоговой задолженности, даже без предварительного уведомления вкладчика.

Если клиент считает действия банка необоснованными, Моженков советует действовать официально: направить письменную претензию руководству, зафиксировать её приём, затем при необходимости обратиться в Центробанк, суд или правоохранительные органы.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
