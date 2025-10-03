Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Острый обман для желудка: учёные нашли способ есть меньше без усилий

Учёные из Университета Пенсильвании нашли простой способ снизить количество потребляемых калорий без усилий и диет — достаточно слегка увеличить остроту блюда. Исследование показало, что умеренно пряная еда заставляет есть медленнее, а значит — меньше.

Специалисты изменяли уровень жгучести в двух популярных блюдах — чили с говядиной и курином тикка-масала. Остроту регулировали пропорцией сладкой и жгучей паприки, сохраняя вкус. В эксперименте участвовали 130 взрослых, за каждым наблюдали с помощью видеозаписи: фиксировали скорость приёма пищи, размер порции, глотки воды и ощущение сытости до и после еды.

Результат удивил даже исследователей: участники ели острую версию блюда медленнее и в итоге съедали меньше калорий, при этом вкус не вызывал отторжения, а чувство насыщения сохранялось. Вода не стала фактором — её пили столько же, как и обычно.

Учёные считают, что более медленное жевание усиливает сигнал о сытости. Похожие эффекты наблюдали раньше при изменении текстуры пищи, но теперь подтверждено влияние вкуса. Исследователи предполагают, что добавление специй может стать простым инструментом контроля аппетита и планируют изучить влияние остроты на перекусы.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
