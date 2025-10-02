Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Полина Диброва и Роман Товстик готовятся к новой свадьбе: раскрыты сроки и причины переноса

Светская львица Алёна Кравец сообщила о планируемой свадьбе Полины Дибровой и Романа Товстика. По её информации, торжество состоится в следующем году после решения всех юридических вопросов.

Кравец отметила, что в настоящее время пара занимается разделом имущества, связанным с их предыдущими браками.

"По моим данным, торжество случится лишь в будущем году. Пока есть время успеть сшить платье подруги невесты", — поделилась артистка в интервью teleprogramma.org.

Новая церемония, по словам Кравец, обещает быть более масштабной, чем предыдущие свадьбы пары.

Напомним, что в июле стали известны подробности романа Дибровой и Товстика, который привёл к распаду двух семей и судебным разбирательствам по вопросам опеки над детьми и раздела собственности.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
