Без магнитного поля Земля могла стать вторым Марсом — найдено объяснение, почему этого не случилось

Учёные раскрыли, как Земля смогла сохранить магнитное поле ещё в древнейшие эпохи, когда её ядро было полностью жидким. Это поле защищает планету от космической радиации и делает возможной жизнь, в отличие от Марса, где такая защита отсутствует. До сих пор теория "геодинамо" объясняла происхождение магнитного поля движением металлов во внешнем ядре, но она не учитывала период до образования твёрдого внутреннего ядра — более миллиарда лет назад.

Исследователи из ETH Zurich и Университета науки и технологий Южного Китая создали компьютерную модель, чтобы проверить, мог ли полностью жидкий ядро генерировать поле без кристаллизованного центра. Часть расчётов они выполнили на суперкомпьютере Piz Daint. Моделирование показало: существует режим, при котором вязкость ядра не мешает процессу динамо, и магнитное поле могло формироваться по тому же принципу, что и сегодня. Это первый случай, когда влияние вязкого сопротивления удалось свести к минимуму в реалистичных условиях.

Результаты помогают по-новому взглянуть на раннюю историю планеты и происхождение жизни: без магнитного щита Земля едва ли могла бы развиваться. Новые данные пригодятся и для изучения магнитных полей других планет, включая Юпитер, Сатурн и даже Солнце. Ученые подчёркивают, что понимание механизмов поля важно не только ради истории — оно нужно для прогнозов. Магнитосфера влияет на спутниковую связь, навигацию и безопасность, а сдвиги магнитных полюсов становятся всё заметнее.