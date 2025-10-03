Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Крошечные моллюски очищают воду так, как не справляются города: природный фильтр заменяет $1,7 млн расходов

Американские учёные и экологические организации пытаются восстановить популяции устриц, которые играют ключевую роль в очистке воды и поддержании морских экосистем. Особенно активно работы ведутся в бухте Чесапик и районе Харрис-Крик в штате Мэриленд. Там более 85 процентов естественных рифов были уничтожены из-за перелова и потепления воды. Теперь специалисты заселяют новые рифы, чтобы вернуть природный фильтр в действие.

Устрицы очищают воду удивительно эффективно: одна особь способна профильтровать до 190 литров в сутки, убирая избыток азота, попадающий с удобрений и из септиков. Такой естественный фильтр сдерживает разрастание водорослей и оздоравливает экосистему. В Харрис-Крик восстановленные рифы теперь очищают весь водоём меньше чем за 10 дней, а объём выведенного азота приравнен к 20 тысячам мешков удобрений. Экономисты оценивают этот эффект более чем в 1,7 миллиона долларов.

По словам исследователей, выращивание моллюсков даёт быстрее и дешевле результат, чем строительство очистных сооружений. Однако эффективность устриц зависит от температуры воды, её солёности и состояния планктона. Учёные называют этих моллюсков "инженерами экосистем", потому что они не только очищают среду, но и создают условия для рыбы, крабов и других морских видов. В условиях климатических изменений их роль становится особенно значимой.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
