Один клик может открыть вирусу дверь: как не стать жертвой скрытой ссылки

Эксперты напоминают: заразить компьютер можно буквально одним кликом. Даже опытные пользователи рискуют, переходя по незнакомым ссылкам. Специалист по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий подчёркивает, что самый простой способ защиты — не открывать сомнительные ссылки вовсе. Браузеры вроде Chrome, Safari, Firefox и Яндекс. Браузера имеют встроенную защиту от фишинга, но она распознаёт только те угрозы, что уже есть в базах данных.

Основная опасность в том, что новые вредоносные сайты появляются быстрее, чем успевают обновляться системы фильтрации. Лукацкий напоминает: существует сервис VirusTotal, который позволяет вручную проверить ссылку или файл перед открытием. Однако он рассчитан скорее на специалистов — интерфейс на английском и требует дополнительных действий от пользователя.

Помимо осторожности, ключевую роль играют обновления. Регулярное обновление операционной системы и антивируса снижает риск проникновения вируса даже в случае перехода по вредоносной ссылке. Эксперты уверены: сочетание внимательности и актуального ПО остаётся самым надёжным способом защиты.