Доплату к пенсии могут забрать: юрист назвала случаи, когда деньги прекращают платить

Российских пенсионеров могут лишить региональной социальной доплаты, если меняются их доходы или статус. Поводом может стать выход на работу, любая деятельность, подпадающая под обязательное пенсионное страхование, или превышение прожиточного минимума по сумме выплат. Об этом напомнила юрист Елена Рудакова на примере истории певца Юрия Лозы, которому сократили выплаты из-за авторских доходов.

Эксперт подчёркивает: если пенсионер устраивается на работу, он обязан сразу уведомить центр соцподдержки. В этом случае доплата автоматически прекращается с первого числа месяца, следующего за началом трудоустройства. После увольнения надбавку можно восстановить, но для этого нужно снова обратиться в соцзащиту.

Есть и другие основания. Если общий доход превышает установленный в регионе прожиточный минимум, доплату отменяют. Переезд тоже играет роль: при смене места жительства выплаты прекращаются до тех пор, пока пенсионер не подаст заявление в новом регионе. Юристы советуют внимательно следить за своими выплатами и заранее уточнять условия, чтобы избежать неожиданного уменьшения пенсии.