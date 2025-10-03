Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Доплату к пенсии могут забрать: юрист назвала случаи, когда деньги прекращают платить

Правда ТВ

Российских пенсионеров могут лишить региональной социальной доплаты, если меняются их доходы или статус. Поводом может стать выход на работу, любая деятельность, подпадающая под обязательное пенсионное страхование, или превышение прожиточного минимума по сумме выплат. Об этом напомнила юрист Елена Рудакова на примере истории певца Юрия Лозы, которому сократили выплаты из-за авторских доходов.

Эксперт подчёркивает: если пенсионер устраивается на работу, он обязан сразу уведомить центр соцподдержки. В этом случае доплата автоматически прекращается с первого числа месяца, следующего за началом трудоустройства. После увольнения надбавку можно восстановить, но для этого нужно снова обратиться в соцзащиту.

Есть и другие основания. Если общий доход превышает установленный в регионе прожиточный минимум, доплату отменяют. Переезд тоже играет роль: при смене места жительства выплаты прекращаются до тех пор, пока пенсионер не подаст заявление в новом регионе. Юристы советуют внимательно следить за своими выплатами и заранее уточнять условия, чтобы избежать неожиданного уменьшения пенсии.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Один клик может открыть вирусу дверь: как не стать жертвой скрытой ссылки
Один клик может открыть вирусу дверь: как не стать жертвой скрытой ссылки
Когда собака смотрит в глаза слишком долго: долгий взгляд питомца может означать больше, чем кажется
Когда собака смотрит в глаза слишком долго: долгий взгляд питомца может означать больше, чем кажется
Октябрь подарит два зрелищных звездопада: Дракониды и Ориониды вскоре войдут в пик
Октябрь подарит два зрелищных звездопада: Дракониды и Ориониды вскоре войдут в пик
Острый обман для желудка: учёные нашли способ есть меньше без усилий
Острый обман для желудка: учёные нашли способ есть меньше без усилий
Ксения Собчак пересеклась с Джонни Деппом в Париже: неожиданное сравнение актёра с российским бизнесменом
Ксения Собчак пересеклась с Джонни Деппом в Париже: неожиданное сравнение актёра с российским бизнесменом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.