В российском сериале лицо Виторгана заменили ИИ: артист отреагировал с сарказмом

Актёр Максим Виторган сообщил о применении технологии искусственного интеллекта для замены его лица в сериале "Бар "Один звонок"".

Виторган уточнил, что этот проект стал уже второй его работой с цифровым замещением внешности. По оценке актёра, техника выполнения замены в данном случае оказалась более совершенной.

Он также отметил определённое сопротивление со стороны съёмочной группы.

"Ребята, не переживайте, работайте — это ж всё для того, чтобы родине хорошо было!" — прокомментировал ситуацию Виторган в Instagram*.

Сюжет сериала сосредоточен вокруг следователя Андрея Морозова, который занимается поисками сына своей жены, находящейся в коме. Расследование приводит героя в мистическое заведение "Один звонок", где управляющий помогает клиентам установить связь с потусторонним миром.

