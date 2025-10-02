Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

В российском сериале лицо Виторгана заменили ИИ: артист отреагировал с сарказмом

1:02
Правда ТВ

Актёр Максим Виторган сообщил о применении технологии искусственного интеллекта для замены его лица в сериале "Бар "Один звонок"". 

Виторган уточнил, что этот проект стал уже второй его работой с цифровым замещением внешности. По оценке актёра, техника выполнения замены в данном случае оказалась более совершенной.

Он также отметил определённое сопротивление со стороны съёмочной группы.

"Ребята, не переживайте, работайте — это ж всё для того, чтобы родине хорошо было!" — прокомментировал ситуацию Виторган в Instagram*. 

Сюжет сериала сосредоточен вокруг следователя Андрея Морозова, который занимается поисками сына своей жены, находящейся в коме. Расследование приводит героя в мистическое заведение "Один звонок", где управляющий помогает клиентам установить связь с потусторонним миром.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
