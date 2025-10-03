Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Миллиарды остаются в бюджете: почему россияне добровольно отказываются от налоговых вычетов

1:18
Правда ТВ

В России по-прежнему тысячи людей отказываются от законной экономии просто из-за незнания. Налоговый консультант Евгений Сивков напоминает: государство давно позволяет вернуть часть затрат на жильё, обучение, лечение и даже спорт. Но большинство не догадывается, что абонемент в фитнес можно компенсировать так же, как покупку лекарств.

По его словам, чаще всего остаются неиспользованными имущественные и стандартные вычеты по НДФЛ. Люди не собирают чеки, не хранят квитанции, а потому теряют десятки тысяч рублей. В справочниках перечислены тысячи льгот, но пользоваться ими начинают лишь тогда, когда налоговая нагрузка становится ощутимой.

Сивков подчёркивает, что технический барьер остаётся главным препятствием. Судя по его опыту, люди не хотят тратить время на поиск информации и оформление бумаг, хотя процедура давно упростилась. Он советует начать с сайта nalog.ru, где собраны все виды вычетов и перечни документов. При желании можно воспользоваться поисковыми сервисами или нейросетями, которые подскажут конкретные шаги и позволят вернуть часть уплаченных налогов без посредников. 

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
