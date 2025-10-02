Боярская после 15 лет брака с Матвеевым: секрет их единого организма

1:19 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актриса Елизавета Боярская подвела итоги пятнадцати лет семейной жизни с Максимом Матвеевым. По её словам, за эти годы их отношения перешли на качественно новый уровень понимания и надёжности.

Боярская отметила, что сейчас между ними установилась глубокая эмоциональная связь. Для полноценного общения супругам зачастую достаточно лишь обмена взглядами.

"Мы уже настолько понимаем друг друга, что я могу глазами что-нибудь Максиму транслировать. И он всё понимает, идёт и делает. Мы стали единым организмом", — поделилась актриса.

Важным фактором гармонии она назвала постоянное личное и профессиональное развитие обоих партнёров. Боярская внимательно следит за карьерой мужа и активно обсуждает с ним новые творческие задачи.

"Я смотрю на мужа и обалдеваю, какой он невероятный, не понимаю, как он что-то делает в роли", — добавила она в интервью WomanHit.

Актриса подчеркнула, что для сохранения интереса в отношениях необходимо оставаться увлечённым человеком самому.

Напомним, брак Елизаветы Боярской и Максима Матвеева был заключён в 2010 году. В семье воспитываются двое сыновей.