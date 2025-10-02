Margo потребовала у Иды Галич вернуть деньги: певица раскрыла детали конфликта из-за поста о клипе

Певица Margo (Маргарита Овсянникова) в эфире шоу "Вопрос ребром" раскрыла причину конфликта с блогером Идой Галич. Артистка заявила о непрофессиональном поведении со стороны видеоблогера.

По словам Овсянниковой, Галич опубликовала двусмысленный пост о работе над клипом на песню "Последний раз я засыпаю с тобой". Певицу возмутила формулировка, которая, по её мнению, порочила её репутацию.

"[Ида] решила похвастаться, что сняла мне клип… и написала очень некрасивый пост, где задела короля поп-эстрады", — объяснила Margo.

Артистка подчеркнула, что подобные высказывания после выполнения оплаченной работы являются неприемлемыми. Она высказала чёткую позицию по вопросу финансовых обязательств.

"Я считаю, если ты берёшь денежки за работу, то нужно уважать своего клиента. Если тебе что-то не понравилось, тогда верни деньги", — заявила певица.

Несмотря на резкую критику, Margo добавила, что не держит зла на Галич. Протеже Филиппа Киркорова пожелала блогерше счастья и здоровья, сославшись на принцип кармы.