Замороженные накопления разморозят: 700 тысяч россиян смогут забрать деньги разом

В 2026 году сотни тысяч россиян смогут единовременно получить замороженные пенсионные накопления. Речь идёт о взносах, которые не распределялись с 2014 года. Согласно проекту бюджета Социального фонда России, право на выплату получат женщины с 55 лет и мужчины с 60, если сумма накоплений не превышает установленный порог. Средний размер составит около 68 тысяч рублей, но в отдельных случаях может достигать 440 тысяч.

Единовременная выплата доступна тем, у кого будущая накопительная пенсия выходит ниже 10% прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году это примерно 1,6 тысячи рублей в месяц. По расчётам фонда, воспользоваться этой возможностью смогут 706 тысяч человек. Ещё часть граждан выберет ежемесячные выплаты бессрочно или на срок не менее десяти лет, но большинство традиционно предпочитает разовое получение средств.

Порог для выдачи рассчитывается исходя из прожиточного минимума и периода выплат — в 2026 году он равен 270 месяцам. Если ежемесячная сумма не достигает нужного уровня, накопления разрешат забрать полностью. Размер выплаты зависит от стажа, зарплат и объёма отчислений. При этом инвестирование накоплений продолжится и после начала выплат, что позволит увеличивать остатки на счетах.