Зима готовит реванш: гидрометцентр обещает холод сильнее прошлогоднего

Синоптики предупреждают: зима 2025-2026 годов будет ощутимо холоднее предыдущей. По данным Гидрометцентра, октябрь пройдет спокойно — температура удержится в пределах нормы, местами даже выше, особенно на севере европейской части страны, Урале, в Сибири и на юго-востоке Дальнего Востока. Но уже в ноябре в северных регионах Центрального, Приволжского, Северо-Западного и Уральского округов начнутся заморозки, холоднее станет и в центральной Сибири.

Декабрь принесет понижение температуры почти по всей территории России, а январь особенно ударит по европейской части страны, Уралу и Сибири. Февраль также окажется морознее прошлого года — это коснется северных районов Красноярского края и западной Якутии. Лишь март подарит облегчение: ожидается температура выше нормы на большинстве территорий.

На фоне долгосрочного прогноза синоптики фиксируют и текущие изменения. В Москве заморозки временно отступили: облачность и дожди удержат столицу в плюсе минимум до середины октября. В Подмосковье минусовые ночи сохранятся лишь пару дней. Тем временем около трети страны уже покрыто снегом — это север Сибири и Дальнего Востока. Для них такое начало осени привычно, но для Урала сентябрьский снег стал исключением.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
