Альтернатива ипотеке назревает: стройсберкассы могут изменить рынок жилья

В России предлагают ввести механизм строительных сберегательных касс по европейскому образцу. Инициатором выступил председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Он считает, что такая система может стать реальной альтернативой ипотеке и сделать покупку жилья доступнее. Суть идеи в том, что граждане смогут постепенно откладывать средства в специальной кредитной организации и при этом получать государственные премии к накоплениям.

После того как человек соберёт примерно треть или половину стоимости жилья, ему обещают льготный кредит под ставку не выше трёх процентов. Миронов подчёркивает, что такой подход обойдётся почти в два с половиной раза дешевле стандартной ипотеки. Он напомнил, что вице-премьер Марат Хуснуллин ранее уже высказывался в поддержку этой инициативы, поэтому рассчитывает на продвижение закона.

Помимо покупки недвижимости, стройсберкассы можно использовать и для накоплений на ремонт квартир или многоквартирных домов. По словам депутата, это позволит гражданам решать жилищные вопросы без резких долговых нагрузок и расширит сферу доступных кредитных инструментов. Идея подана как способ снизить переплаты, которые сегодня в крупных городах порой сопоставимы с ценой нескольких квартир.

