Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

"Изделие 545" выходит на испытания: кинетический перехватчик дронов в радиусе 100–150 м

1:06
Правда ТВ

В России испытали кинетическое антидроновое орудие "Изделие 545" в рамках проекта "Новые русские технологии", сообщила компания-разработчик ТАСС. Устройство перехватывает дроны на 100-150 метров: корпус выстреливается и поражает цель — разработчики заявили, что поражающие элементы эффективны и запатентованы. Сейчас изделие на этапе научной разработки.

Кинетика даёт мгновенный эффект и не позволяет дрону вернуться, но требует точной прицельной работы и учёта риска для окружающих. Ранее похожие решения показывали итальянская Fabarm и российская компания "Техкрим", отмечали профильные издания.

Дальнейшее применение зависит от испытаний, сертификации и интеграции в средства ПВО. Производитель рассчитывает довести проект до практического образца и отработать безопасность в городских и приграничных условиях. Эксперты считают, что интеграция усилит и ускорит защиту критически важных объектов.


Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.