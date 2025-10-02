"Изделие 545" выходит на испытания: кинетический перехватчик дронов в радиусе 100–150 м

В России испытали кинетическое антидроновое орудие "Изделие 545" в рамках проекта "Новые русские технологии", сообщила компания-разработчик ТАСС. Устройство перехватывает дроны на 100-150 метров: корпус выстреливается и поражает цель — разработчики заявили, что поражающие элементы эффективны и запатентованы. Сейчас изделие на этапе научной разработки.

Кинетика даёт мгновенный эффект и не позволяет дрону вернуться, но требует точной прицельной работы и учёта риска для окружающих. Ранее похожие решения показывали итальянская Fabarm и российская компания "Техкрим", отмечали профильные издания.

Дальнейшее применение зависит от испытаний, сертификации и интеграции в средства ПВО. Производитель рассчитывает довести проект до практического образца и отработать безопасность в городских и приграничных условиях. Эксперты считают, что интеграция усилит и ускорит защиту критически важных объектов.



