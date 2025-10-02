Новые знаки и ужесточение правил: с 2026 года водители увидят незнакомую разметку

С 1 января 2026 года в России вводят новые дорожные знаки и меняют разметку парковок. Первый зампред транспортного комитета Госдумы Павел Федяев рассказал, что обновлённый стандарт должен снизить аварийность и сделать движение понятнее. Появится вертикальная стоп-линия для мест, где нельзя нанести горизонтальную. Введут обозначение рекомендуемой скорости перед искусственной неровностью и знак, предупреждающий о глухих пешеходах. Изменятся и парковочные места вдоль края дороги, их ширину сократят для экономии пространства.

Федяев отметил, что специалисты несколько лет искали способы уменьшить визуальный шум, и история некоторых знаков началась задолго до утверждения ГОСТа. Поправки уже согласованы Росстандартом и станут частью нового регламента. Параллельно продолжается ужесточение контроля за нарушениями.

Осенью водителям напомнили о планируемых штрафах за тёмную плёнку на стёклах, причём ограничения коснутся и машин с иностранными номерами.