Сарик Андреасян бросил вызов кинокритикам: режиссёр заявил о своей миссии вслед за Кэмероном и Скорсезе

Режиссёр Сарик Андреасян выступил с программным заявлением в подкасте Лизы Лазерсон. Он чётко обозначил свою позицию по отношению к профессиональным оценкам его творчества.

Андреасян заявил, что не собирается оправдываться за свои фильмы. По его мнению, он создаёт кино прежде всего для широкой аудитории.

"Я защищаться не собираюсь. Джеймс Кэмерон не защищается, Коппола не защищается, Скорсезе не защищается. Почему я должен каким-то образом оправдываться за то, что делаю кино для зрителей?" — задался вопросом режиссёр.

Он также привёл в пример Ридли Скотта и его работу над фильмом "Гладиатор". Эта параллель должна была подчеркнуть его право на творческую свободу.

Отдельно Андреасян отметил общественный резонанс своей картины "Гудбай, Америка". По словам режиссёра, лента побудила некоторых зрителей пересмотреть планы на эмиграцию. Некоторые даже приняли решение вернуться в Россию из Европы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
