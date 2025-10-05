Водителей начнут лишать прав автоматически: диагноз передаётся прямо в ГИБДД

С 1 марта 2027 года в России начнёт действовать закон, который даёт ГИБДД новые полномочия по аннулированию водительских удостоверений по медицинским показаниям. Теперь основанием для лишения прав могут стать тяжёлые психические расстройства, серьёзные проблемы со зрением или заболевания опорно-двигательного аппарата. Если врачи фиксируют признаки противопоказаний, водителя направят на внеочередное обследование.

Юристы поясняют: если диагноз подтвердится, данные попадут в единую базу Минздрава и автоматически будут переданы в ГИБДД. Там удостоверение признают недействительным. Причём даже неявка на дополнительное обследование приведёт к тому же результату. Важно, что в общей базе отражается лишь факт наличия противопоказаний, но не конкретный диагноз. До сих пор подобные проблемы выявлялись в основном только при замене прав раз в десять лет.

Закон также предусматривает полную цифровизацию медсправок и их прямую интеграцию с базой Минздрава. Однако эксперты предупреждают: автоматическая система несёт риски. Адвокаты указывают, что возможны случаи коррупции, когда водители будут пытаться подкупать врачей ради корректировки диагноза. Кроме того, подчёркивается, что лишение прав будет происходить без судебного решения, что вызывает вопросы о защите прав автомобилистов.