Усталость, онемение и шаткая походка: вот как дефицит B12 маскируется под десятки болезней

В первичной медпрактике врачи обсуждают с пациентами добавки витамина B12 как вариант поддержки здоровья. B12 нужен для образования кровяных клеток, ДНК и нервной функции, отмечают специалисты; при его дефиците появляются усталость, анемия, потеря аппетита и воспаление языка.

Неврологические проявления — онемение и покалывание в руках и ногах, нарушения равновесия и шага — могут возникнуть раньше изменений в крови, поэтому при подозрении врач проверяет уровень витамина и анализирует питание и историю болезней.

Терапия подбирается индивидуально: при нормальном пищеварении часто назначают по 1000 мкг в день и контроль через три месяца. Инъекции рассматривают при выраженных неврологических симптомах или тяжёлой анемии. Особое внимание — вегетарианцам, пожилым и пациентам после операций на желудке или длительного приёма метформина и ингибиторов протонной помпы.