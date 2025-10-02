Выпадают волосы и сохнут глаза? Это может быть не возраст: причина в другом

Omega-3 — незаменимые жирные кислоты для кожи, мозга и суставов. EPA, DHA и ALA организм не синтезирует; их дают пища и добавки. При недостатке появляются заметные, но не всегда явные симптомы.

На коже и волосах это сухость, раздражение, акне, выпадение. Издания указывают, что добавки укрепляют барьер кожи, снижают воспаление и защищают от солнца; волосы становятся плотнее.

Могут страдать память и внимание, возрастает риск депрессии и тревоги. Медики советуют при таких симптомах обращаться к врачу и следовать лечению.

Сухость глаз, боли и отёки в суставах тоже сигнал. Omega-3 снижают воспаление, поэтому при подозрениях нужно обследование и анализы.

Корректируют дефицит диетой и добавками: жирная рыба, льняное масло и др. Ранняя коррекция улучшает самочувствие и снижает риски. Проверьте рацион: добавьте жирную рыбу дважды в неделю, обсудите дозы: с врачом, не занимайтесь самолечением.