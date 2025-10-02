Альпы теряют лёд на глазах: ледник Грис отступил почти на километр

1:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Спутниковые снимки фиксируют быстрый отступ ледника Гриес: между 2000 и 2023 годами его передовой край отошёл примерно на 800 метров. Об этом свидетельствуют полевые измерения и кадры Copernicus Sentinel-2, которые подчёркивают ускорение таяния.

Лето 2025 года особенно сильно повлияло на ледник: за несколько месяцев толщина ледяного покрова снизилась приблизительно на шесть метров. На сравнении снимков от 23 августа 2016 и 26 августа 2025 заметно уменьшение площади и истончение льда.

Гриес — крупный альпийский ледник в швейцарском кантоне Вале, близ границы с Италией. Открытые спутниковые данные с высокой пространственной и временной разрешающей способностью позволяют систематически отслеживать динамику ледников и подтверждают тенденцию к ускоренному сокращению льда.

Это влияет на водные ресурсы и экосистемы: снижается сток, меняются туристические маршруты и растёт риск оползней.