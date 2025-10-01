Павел Дуров решил тюремную загадку: неожиданный ответ о двух стульях

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Основатель Telegram Павел Дуров в новом интервью Лексу Фридману предложил нестандартный подход к известной философской дилемме.

Разговор затронул символическое значение двух декоративных стульев, заметных в предыдущих съёмках предпринимателя.

Дуров раскритиковал традиционное понимание дилеммы как выбор между двумя плохими вариантами.

"Думаю, правильный ответ: не делать ни того, ни другого. Переосмыслить сам вопрос", — заявил основатель Telegram.

Он подчеркнул важность поиска альтернативных решений в бизнесе и управлении. Для наглядности предприниматель привёл конкретное решение загадки.

"Ты берёшь пики с одного стула и используешь их, чтобы срезать то, что на другом стуле", — пояснил Дуров.

Этот подход отражает его философию превращения недостатков в преимущества.