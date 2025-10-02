Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Один кошелек — один риск: как отпуск превращается в финансовый провал

0:56
Правда ТВ

Не храните все деньги в одном месте — простая привычка может спасти отпуск. Путешественник и журналист Игорь Серебряный советует разделять наличные и карты по разным укромным местам и в разных валютах, чтобы не остаться без средств в непредвиденной ситуации.

По его опыту часть средств стоит держать в паспорте, часть — в сумке, а основные карты — в поясном кошельке: тогда одновременно похитить и то, и другое станет сложнее. Также он рекомендует брать разную валюту — например евро и доллары, чтобы не зависеть от одного курса или формата оплаты.

Практика распределения средств полезна и в быту: часть оставить в номере гостиницы, часть взять на пляж или прогулку. Он также рекомендует фотографировать документы, включать удалённую блокировку карт и проверять наличные раз в день — это снимает лишний стресс.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
