Подержанное авто может скрывать больше, чем видно глазами: внешнего осмотра недостаточно

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Покупка подержанного автомобиля требует проверки не только внешнего вида, но и технического состояния. Независимый эксперт Дмитрий Попов в беседе с Pravda. Ru подчеркнул важность комплексного осмотра: от геометрии кузова и лакокрасочного покрытия до сварных швов и скрытых дефектов.

Специалист советует измерять толщину краски, искать следы ремонта и проверять ровность деталей. Ключевой элемент — двигатель: важно оценить стабильность работы, замерить компрессию и, по возможности, эндоскопически осмотреть цилиндры на предмет задиров.

Пробег часто правят, поэтому стоит подключаться к блоку управления двигателем и смотреть моточасы в кэше, чтобы сопоставить их с показаниями одометра. Также проверяйте историю по VIN, делайте тест-драйв и требуйте сервисную книгу. Без инструментов и опыта риск приобрести авто с серьёзными скрытыми проблемами высок, поэтому привлекать профильных специалистов.