Сердце не молчит: два симптома, которые все принимают за усталость

Болезни сердца почти никогда не развиваются бесследно, напомнил руководитель сосудистого центра НМИЦ "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава Александр Покатилов. Он отметил, что два малозаметных, но важных симптома — повышенная утомляемость и затруднённое дыхание — часто принимают за возрастные изменения.

Также настораживают одышка при нагрузке, учащённое сердцебиение, головокружения и отёчность ног. О боль в грудной клетке врач связал с риском серьёзного заболевания: иногда она отдаёт в шею, руку или нижнюю челюсть. По его словам, люди часто пропускают эти сигналы, не связывая их с сердцем.

Ранее врач общей практики Анастасия Гольцман рекомендовала пожилым заботиться о движении, общении и психическом здоровье для долгой активной жизни. Совет прост: при подозрительных симптомах не ждать, а обратиться к врачу — ранняя диагностика сохраняет здоровье и жизнь. Срочно обратитесь к врачу.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
