Защита Дибровой: впервые о свингер-клубах и почему она оправдывает Романа Товстика

Полина Диброва решительно выступила в защиту бизнесмена Романа Товстика в Telegram-канале. 

На критические замечания в адрес Товстика в связи с бракоразводным процессом она отреагировала эмоционально.

"Мне грустно от того, что такое мнение сформировано. Это ошибочно. Уверена, скоро и это откроется", — написала Полина Диброва.

Ранее в своём канале она жаловалась на травлю и обещала, что все нападки будут должным образом оформлены и наказаны.

Помимо этого, в комментариях под постом пользователи напрямую спросили Диброву о свингер-клубах.

"Нет никакого клуба в моей жизни", — чётко ответила экс-супруга Дмитрия Диброва.

Напомним, слухи усилились после всплеска интереса к старому интервью Дмитрия Диброва. Телеведущий когда-то признавался в участии в свингер-движении в 90-е годы, что сейчас получило новое звучание на фоне бракоразводных процессов.

При этом сами Дибровы смогли сохранить цивилизованные отношения после 16 лет брака.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
