Принц Гарри признал, что не может сделать Меган Маркл счастливой: ради чего герцог жертвует семьёй

Принц Гарри столкнулся с серьёзной дилеммой в процессе восстановления отношений с королевской семьёй.

По данным источников RadarOnline, герцог Сассекский оказался в ситуации, где невозможно одновременно удовлетворить ожидания обеих сторон.

"Он признался друзьям, что это кажется невозможным — он не может удовлетворить Меган, одновременно убеждая свою семью в том, что она действительно хочет примирения", — пояснил инсайдер.

Пока Гарри демонстрирует открытое сожаление о прошлых высказываниях, Меган Маркл сохраняет принципиальную позицию.

Королевская семья выражает готовность к диалогу, но требует гарантий от обеих сторон. Особое беспокойство вызывает возможная публикация мемуаров Меган в период переговоров.

"Король хочет быть уверенным в том, что они оба преданы своему делу, а не только Гарри", — отметил источник.

Сложность ситуации усугубляется различными подходами супругов к процессу примирения. В то время как Гарри активно ведёт переговоры самостоятельно, Меган продолжает дистанцироваться от королевской семьи, что создает дополнительные препятствия для полноценного восстановления отношений.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
