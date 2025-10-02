Хотели тюнинг — получите штраф: вот как машина может лишиться документов

Украшение машины может дорого обойтись владельцу — не только штрафы, но и потеря документов. Об этом в материале MosTimes напомнил автоэксперт Максим Ракитин, главный редактор Quto. ru. Он отметил, что технический регламент Таможенного союза запрещает изменения заводской конструкции.

Самовольный тюнинг — внешние элементы или дополнительное оборудование — способен привести к штрафу и к изъятию свидетельства о регистрации, что лишает автомобиль законного статуса. Инспектор ГИБДД вправе остановить машину и привлечь к ответственности при подозрении на переоснащение, если СТС этого не отражает.

Тем, кто всё же собирается менять автомобиль, эксперт советует пройти официальную процедуру: обратиться в испытательную лабораторию, получить заключение о допустимости изменений и дождаться решения ГИБДД. Безопаснее отказаться от новшеств, чем рисковать правами и техникой. Проверьте документы заранее.