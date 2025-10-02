Китай вытеснил Корею: Huawei вышла в безусловные лидеры гибких устройств

Huawei возглавила рынок складных смартфонов по итогам первой половины 2025 года, сообщает The Economic Times со ссылкой на Canalys: компания набрала 48% мировых поставок, Samsung — 20%.

Год назад Samsung лидировала с 45% против 24% у Huawei. Аналитики связывают смену позиций с расширением линейки Huawei: от Nova Flip за 750 долларов (≈62 тыс. руб.) до трёхэкранного Mate XT Ultimate за 4000 долларов (≈330 тыс. руб.). У Samsung складные модели начинаются примерно с 900 долларов (≈75 тыс. руб.), например Galaxy Z Flip 7 FE.

Складные телефоны особенно популярны в Китае: их доля в поставках достигла 3,2%, в Северной Америке — около 1,2%. В отчёте также напомнили, что Samsung намекнула на возможный складной iPhone — речь о крупной поставке гибких OLED-экранов в 2026 году. Такой сдвиг отражает изменение спроса: производители будут ускорять инновации, корректировать ценообразование и маркетинг.