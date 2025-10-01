Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Чекалиной разрешили покинуть домашний арест из-за трагедии с сыном: что случилось

1:06
Правда ТВ

Трёхлетний сын блогера Валерии Чекалиной госпитализирован с диагнозом пневмоторакс. По информации адвоката Константина Третьякова, травму ребёнок получил в результате несчастного случая во время игры.

Инцидент произошёл в минувшее воскресенье, когда мальчик случайно уронил на себя предмет мебели. Находящейся под домашним арестом Чекалиной предоставили специальное разрешение для сопровождения сына в медицинское учреждение.

"Сотрудники ДПС помогли доставить ребёнка в больницу на служебном автомобиле", — цитирует Третьякова РЕН-ТВ.

Состояние ребёнка после проведённой операции стабилизировалось. Медики контролируют процесс восстановления мальчика, которому уже удалили дренаж из лёгких.

Напомним, Валерия Чекалина и её бывший супруг обвиняются в незаконном выводе из России 250 млн рублей. Дело находится на завершающей стадии расследования, при этом один из соучастников уже заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
