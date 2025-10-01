Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Яна Рудковская и дача Фаберже: зачем продюсеру памятник архитектуры в плачевном состоянии

1:10
Правда ТВ

Продюсер Яна Рудковская объявила о намерении приобрести для восстановления дачу ювелира Карла Фаберже в поселке Левашово.

Объект культурного наследия 1901 года находится в аварийном состоянии. По информации источников, реставрационные работы могут потребовать больших финансовых вложений.

Эксперты сомневаются в экономической целесообразности проекта, отмечая, что восстановление памятника архитектуры обойдётся дороже строительства нового здания.

Как пишет Telegram-канал "Свита короля", особое внимание вызывают мотивы публичной личности.

"Яна ничего не делает просто так. Это невыгодно в плане денег. Но вот попросить что-то взамен за восстановление культурных ценностей, в это охотно верится", — прокомментировал знакомый Рудковской.

Ранее продюсер сообщила в социальных сетях о готовности заняться сохранением исторического объекта.

Критики проекта предполагают, что истинной целью может быть получение определенных преференций от государства за участие в программе восстановления культурного наследия.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
