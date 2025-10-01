Тина Канделаки — о старости и ошибке бывшего мужа: как телеведущая в 50 лет выглядит лучше, чем в 30

Телеведущая и директор ТНТ Тина Канделаки ответила на вопрос поклонников о страхе перед старостью. В видеообращении медиаменеджер поделилась личным отношением к возрастным изменениям.

Канделаки привела пример из своей биографии, раскритиковав утверждение бывшего супруга.

"Когда мне исполнялось 30 лет, бывший супруг мне говорил о том, что вот она старость и наступила… И вот мне уже практически 50, а я по-прежнему интересую аудиторию и выгляжу лучше, чем в 30", — заявила телеведущая.

По словам Канделаки, современные возможности позволяют контролировать внешний вид через дисциплину и уход.

Она подчеркнула, что удовлетворённость в семье и работе делает старение интересным процессом.

"Старость неизбежна, её не победить, но есть базовые вещи, когда ты понимаешь, что ты удовлетворён в своей семье, удовлетворён работой", — отметила она.

Телеведущая рекомендовала начинать подготовку к зрелому возрасту заранее. Она призвала вводить дисциплину в повседневную жизнь, уделять внимание семье и профессиональной реализации для сохранения интереса к жизни на всех её этапах.