Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Тина Канделаки — о старости и ошибке бывшего мужа: как телеведущая в 50 лет выглядит лучше, чем в 30

1:17
Правда ТВ

Телеведущая и директор ТНТ Тина Канделаки ответила на вопрос поклонников о страхе перед старостью. В видеообращении медиаменеджер поделилась личным отношением к возрастным изменениям.

Канделаки привела пример из своей биографии, раскритиковав утверждение бывшего супруга.

"Когда мне исполнялось 30 лет, бывший супруг мне говорил о том, что вот она старость и наступила… И вот мне уже практически 50, а я по-прежнему интересую аудиторию и выгляжу лучше, чем в 30", — заявила телеведущая.

По словам Канделаки, современные возможности позволяют контролировать внешний вид через дисциплину и уход.

Она подчеркнула, что удовлетворённость в семье и работе делает старение интересным процессом.

"Старость неизбежна, её не победить, но есть базовые вещи, когда ты понимаешь, что ты удовлетворён в своей семье, удовлетворён работой", — отметила она.

Телеведущая рекомендовала начинать подготовку к зрелому возрасту заранее. Она призвала вводить дисциплину в повседневную жизнь, уделять внимание семье и профессиональной реализации для сохранения интереса к жизни на всех её этапах.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.