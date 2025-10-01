Катя Гордон прекратила защиту Елены Товстик: почему адвокат отказалась от дела бывшей жены миллиардера

Адвокат Катя Гордон официально объявила о расторжении договора с Еленой Товстик. Решение было принято на фоне расхождений в выборе юридической стратегии по бракоразводному процессу.
Гордон отметила, что добилась существенных успехов в досудебном урегулировании.
"Я предотвратила её возможный отъезд в психиатрическую больницу, добилась с адвокатом Рябченко отличного предложения по недвижимости и детям", — заявила адвокат.
Однако накануне подписания соглашений клиентка изменила правовую позицию.
По словам Гордон, причиной разрыва стало несогласие с перспективами судебного оспаривания брачного договора.
"Я расторгаю с Леной договор просто потому, что у нас разные взгляды на наш юридический путь и перспективы", — пояснила она свой профессиональный выбор.
Адвокат подчеркнула принципиальную позицию не участвовать в заведомо бесперспективных судебных процессах.
В своём блоге Гордон также сообщила об основных принципах своей работы за 17-летнюю карьеру. Она акцентировала важность честной оценки перспектив дела для каждого клиента и необходимость профессиональных расхождений при фундаментальных разногласиях в правовой тактике.