Шатдаун в Вашингтоне ударил по валюте: индекс доллара провалился

Доллар резко ослаб, достигнув в среду, 1 октября, недельного минимума против основных валют после приостановки работы правительства США, сообщает Reuters. Индекс доллара по курсу к шести валютам, включая евро и иену, упал на 0,2% до 97,635. Падение совпало с обострением бюджетных разногласий.

Давление усилили неоднозначные данные Бюро трудовой статистики: вакансий в августе прибавилось незначительно, а число нанятых сократилось. Это добавляет сомнений в устойчивость рынка труда и снижает спрос на доллар.

Глава валютного отдела Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо предупредил, что при длительном шатдауне и слабых макроданных доллар может продолжить падение. Ранее сообщалось, что шатдаун стал неизбежен из-за неспособности Сената принять законопроекты о финансировании, что усилило неопределённость и сочетает политический риск с ухудшением экономических ожиданий.