Дмитрий Дибров о молчании после развода: что скрывает телеведущий ради детей

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Телеведущий Дмитрий Дибров объяснил свою позицию относительно публичного обсуждения развода с бывшей супругой Полиной.

Дибров чётко обозначил причину своего молчания.

"Что же, я народно покрою своим гневом мать моих детей?" — заявил он во время беседы с адвокатом Александром Добровинским в программе "Антропология" на Первом канале.

Телеведущий подчеркнул, что осознанно отказался от публичных разбирательств ради сохранения нормальных отношений для воспитания общих детей.

Во время обсуждения темы супружеских измен Дибров попросил прервать эту тему.

"Больно мне пока продолжать ещё это… Пока ещё", — пояснил он.

Телеведущий предложил вернуться к этому разговору через год.

Напомним, брак Дмитрия и Полины Дибровых распался после 16 лет совместной жизни. У пары остались трое общих сыновей, воспитанию которых Дибров продолжает уделять внимание.