Медведев высмеял секретные субмарины Трампа: намёк оказался прозрачнее, чем казалось

Дмитрий Медведев выразил сомнение в реальности сообщений о направлении американских атомных подлодок к российским берегам. В посте на платформе X он отнёсся к этим заявлениям скептически и вспомнил фразу из советского сериала о том, что найти чёрную кошку в тёмной комнате особенно трудно, если её там и вовсе нет.

30 сентября президент США выступил перед высшим командным составом вооружённых сил. По сообщениям, он выразил разочарование действиями российского руководства, назвал Россию бумажным тигром и сообщил о стремлении положить конец конфликту на Украине. Американская сторона также объясняла необходимость передислокации подлодок.

Ранее, в августе, в ответ на слова Медведева о ядерной тематике, Вашингтон сообщал о передислокации двух атомных подводных лодок. Сейчас версии сторон расходятся, и в информационном поле усиливается недоверие к отдельным сообщениям.